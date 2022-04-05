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  • Beşiktaş'ın istediği Koray Günter'den açıklama geldi! ''Çok mutluyum...''
Spor

Beşiktaş'ın istediği Koray Günter'den açıklama geldi! ''Çok mutluyum...''

Koray Günter, Verona'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken Beşiktaş'ın da transfer gündemine girdi. Takımının Genoa'yı 1-0 yendiği maç sonrası konuşan Koray Günter, Verona'da çok mutlu olduğunu belirterek transferinin kolay olmayacağının sinyallerini verdi. İşte detaylar...

Star Gazetesi5 Nisan 2022 Salı 16:12 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 16:12
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Koray Günter, İtalya Serie A takımı Verona'da gösterdiği başarılı performansla Beşiktaş'ın transfer gündemine geldi.

BEŞİKTAŞ'IN YERLİ STOPER ADAYI KORAY GÜNTER

Gelecek sezon Süper Lig'de sahadaki yabancı sayısının 7'ye düşecek olması siyah beyazlıları yerli stoper arayışlarına yöneltirken, bir dönem Galatasaray forması da giyen gurbetçi stoperi gözüne kestiren Beşiktaş Yönetimi'nin Koray Günter'e teklif yapacağı belirtildi.

KORAY GÜNTER GENOA MAÇI SONRASI KONUŞTU

Verona ile 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu ise dün Genoa'yı 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Genoa'nın yeni teknik direktörü Alexander Blessin'in gelmesinden bu yana 8 maçtır yenilmediğini (7 beraberlik, 1 galibiyet) hatırlatan Koray, "Art arda 8 maç yenilmeyen bir rakibe karşı bu üç puanı gerçekten istedik. Savaşmamız gerektiğini biliyorduk ve çok iyi hazırlandık. Bugün çok iyi oynadık. Rakibin oyununa adapte olduk ve bu hiç kolay değildi" ifadelerini kullandı.

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"VERONA'DA ÇOK MUTLUYUM"

Koray Günter "Bu Verona'daki üçüncü yılın ve yakında baba olacaksın, ne düşünüyorsun?" sorusu üzerine şu cevabı verdi:

"Bu başıma gelen en iyi şey. Verona'da kariyerimin çok değiştiğini söyleyebilirim. Burada gerçekten çok mutluyum ve yönetimden takım arkadaşlarıma, antrenörlerden taraftarlarımıza kadar bana inanan herkese teşekkür ediyorum. Umarım bu sezon diğerlerinden daha iyi biter, durmaya niyetimiz yok."

25 MAÇTA 1 GOL

Verona formasıyla bu sezon 25 maça çıkan Koray, 2 bin 155 dakika sahada kalırken 1 kez fileleri havalandırdı.

Star Gazetesi

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