Beşiktaş'ın istediği Schürrle için Fenerbahçe de devreye girdi

Bu sezon şampiyonluk hedefinden çok erken uzaklaştığı için yeni sezon planlamasına başlayan Fenerbahçe büyük oynuyor. Birçok önemli isimle temasa geçen Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Andre Schürrle'yi listesine aldı.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Dortmund'tan Fulham'a kiralanan kanat-forvet Schürrle, takımının küme düşmesinin kesinleşmesi sonrası İngiliz ekibiyle yola devam etmeme kararı aldı. Bu da Fenerbahçe yönetimini harekete geçirdi.

30 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI! KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler kısa süre içinde Dortmund'la temasa geçip kiralama teklifi yapacak. 2016'da 30 milyon Euro'ya Wolfsburg'tan alınan Schürrle'nin 2021'e kadar sözleşmesi var.

YANAL'IN SİSTEMİNE GÖRE!

Ersun Yanal'ın sistemi için çok önemli olan golcü kanat-forvet tanımına tam olarak uyan 28 yaşındaki Alman forvet, milli takımda 57 maçta 22 gol attı. Schürrle bu sezon ise 6 gol kaydetti.

(Takvim)