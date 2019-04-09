Beşiktaş'ın istediği Vlasic'in menajerinden açıklama

CSKA Moskova’da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Everton’da olan Vlasic’in menajerinden transfer açıklaması geldi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde önce Hırvat basınında duyurulan, ardından CSKA başkanı Giner’in, Beşiktaş’ın da ilgilendiğini söylediği Vlasic’in menajeri yaptığı açıklamada, “Vlasic’in Everton’daki geleceği belirsiz. her şey olabilir. Vlasic, CSKA’da kalmak istiyor ama bunun için Everton’la anlaşmalı. Diğer yandan başka ilgilenen kulüpler de var ama şu anda her şey belirsiz. Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Akşam