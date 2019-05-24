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Beşiktaş'ın Japon yıldızı Kagawa Galatasaray'a önerildi

Şampiyon Galatasaray transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Gelecek sezonun takımını kurmaya hazırlanan ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Galatasaray hakkında transfer haberleri de art arda çıkmaya başladı. Son olarak basında yer alan habere göre menajerler, Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Kagawa'yı Galatasaray'a önerdi.

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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen Galatasaray'da birçok yıldız ismin transferi gündeme geliyor.

Marcao ve Luyindama transferleriyle savunma hattını güçlendiren Galatasaray, geçtiğimiz sezon Devler Ligi'nde yaşadığı gol sıkıntısını yaşamamak için hücum hattını kuvvetlendirmek istiyor. Fatih Terim'in kurmayları çalışmalarını bu yönde sürdürüyor.

Diğer yandan ise Devler Ligi geliri ile rahat nefes alan Galatasaray'ın kapısını menajerler çalıyor.

Cimbom'a önerilen son isim sansasyon yaratacak türden. Menajerlerin, Galatasaray'a geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta oynayan yıldız futbolcuyu önerdiği ortaya çıktı.

İddiaya göre; Beşiktaş'ta kiralık oynayan, bonservisi ise Borussia Dortmund'da olan Kagawa, menajerler tarafından "uygun bir rakama" Galatasaray'a önerildi.

Yönetim de teklifi Terim'e iletti. Başarılı hoca 30 yaşındaki Kagawa için "Olmaz" demedi ve Japon yıldızı ajandasına kaydetti.

Galatasaray'ın Japon sol beki Nagatomo ile yakın dost olduğu bilinen Kagawa'nın Galatasaray'a sıcak yaklaşıyor.

Öte yandan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması da Kagawa'yı Galatasaray'a yaklaştırıyor.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 13 maçta forma giyip 4 gol 2 asistle oynayan Kagawa'nın kariyerinde 1 Premier Lig, 2 Bundesliga şampiyonluğu bulunuyor.

GÖZLER BELHANDA'DA

Galatasaray Yönetimi'nin gözden çıkardığı Belhanda'da sıcak saatler yaşanıyor.

Sarı- Kırmızılı yönetim Suudi Arabistan ekibi Al Hilal takımının teklif yaptığı Belhanda için pazarlıklarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu transferin 12-13 milyon Euro arasında bir rakamla sonuçlanması bekleniyor.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusuna Al Hilal dışında birkaç teklifin daha olduğu öğrenildi.

Sarı-Kırmızılı yönetimin Belhanda'yı en kısa zamanda satarak önemli bir meblağı kasasına koymasına kesin gözüyle bakılıyor.

(Sabah)

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