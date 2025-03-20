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Spor

Beşiktaş'ın kaderi 2 maça bağlı

Beşiktaş milli ara sonrası iki önemli maça çıkacak. Siyah beyazlı ekip bu maçlardan sonra alınacak sonuçlara göre sezonun kalanı için planda değişikliğe gidilecek.

HABER MERKEZİ20 Mart 2025 Perşembe 09:52 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın kaderi 2 maça bağlı
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Trendyol Süper Ligi'nde son iki haftada eksik rakiplerine mağlup olan Beşiktaş'ta ilk 3 hedefi gittikçe uzaklaşıyor. Ole Gunnar Solskjaer dönemine fırtına gibi başlayan kara kartallar, yakaladığı form ile 3. sıraya çok yaklaşmıştı ancak şu anda bir anda hedefsiz kalma durumuyla karşı karşıyalar.

İKİ KRİTİK MAÇ

Siyah-beyazlılar milli aradan sonra önce ligde Galatasaray'ı ardından Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'yi sahasında konuk edecek. Bu iki kulvarda da hedeflerine devam etmek isteyen Norveçli teknik adam, özel olarak bu maçlara odaklanmış durumda.

PLANLAMA DEĞİŞEBİLİR!

Beşiktaş, bu iki maçtan istediği sonuçları alamazsa sezonun geri kalanında gelecek sezonun iskeletini oluşturmak için genç oyunculara daha fazla şans verecek.

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