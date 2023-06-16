Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği yıldız için Fenerbahçe de devrede

Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Rangers'tan Ryan Kent'i renklerine bağlayarak transfer sezonunu açtı. Kanarya, bir bomba daha patlatmak için harekete geçti. Hedefteki isim; Beşiktaş'ın da gündeminde olan Milan'ın Hırvat yıldızı Ante Rebic...

İTALYANLAR DUYURDU

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Rebic için Milan'a transfer teklifinde bulunduğunu ve 29 yaşındaki yıldızı almaya istekli olduğunu yazdı..

Haberde; Milan'ın oyuncu için 5 milyon euroluk bir bonservis beklentisi olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe'nin Hırvat yıldız için 3 milyon Euro bütçe ayırdığı da gelen bilgiler arasında...

PIOLI İLE SORUNLAR YAŞADI

29 yaşındaki oyuncu, 2020 yılında Frankfurt'dan Milan'a geldi. Bu sezon teknik direktör Pioli ile sorunlar yaşadı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Milan'da bu sezon Serie A, Şampiyonlar Ligi ve Supercoppa İtalia'da toplam 31 maça çıkan Ante Rebic, sadece bin 229 dakika sahada kalabildi. Hırvat oyuncu, bu süre zarfında 3 gol atarken, 2 defa da asist yapma başarısı gösterdi.

KARİYERİ

Rebic, kariyerinde, Milan ve Frankfurt'un yanı sıra Verona, Leipzig, RNK Split ve Fiorentina formalarını giydi. Sol kanat ve forvette oynayabilen yıldız oyuncu, kariyerinde toplamda 313 maça çıktı. Hırvat oyuncu, bu karşılaşmalarda 73 gol atıp, 35 defa da asist yaptı.