Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu: 5 eksik var

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın Hangi Kredi Ümraniyespor'u konuk edecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Vodafone Park'ta yarın saat 17.00'de başlayacak müsabakanın kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Welinton Souza, Tayyip Talha Sanuç, Romain Saiss, Francisco Montero, Emrecan Uzunhan, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Necip Uysal, Josef de Souza, Salih Uçan, Kerem Aktakan Kesgin, Gedson Fernandes, Dele Alli, Nathan Redmond, Georges-Kevin N'koudou, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Wout Weghorst.