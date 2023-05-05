İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2023 Cuma / 15 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4974
  • EURO
    21,4885
  • ALTIN
    1276.31
  • BIST100
    4429.24
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33.hafatsında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

IHA5 Mayıs 2023 Cuma 14:44 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Omar Colley, Salih Uçan, Rachid Ghezzal, Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç ve Kevin N'Koudou kadroda yer almadı.

Spor Toto Süper Lig'in 33 haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00'da deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda bu maçın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç, Kevin N'Koudou, Omar Colley ve Salih Uçan kadroda yer almadı.

BEŞİKTAŞ KAMP KADROSUNDA ŞU İSİMLER YER ALIYOR:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Onur Bulut, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Atiba Hutchinson, Nathan Redmond, Kerem Atagan Kesgin, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton Souza, Arthur Masuaku, Roman Saiss, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka, Alexandru Maxim, Demir Ege Tıknaz, Umut Meraş, Gedson Fernandes ve Tayfur Bingöl."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.