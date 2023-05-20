Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Dele Alli, Welinton, Rachid Ghezzal, Kevin N'Koudou ve Atiba Huthinson'un kadroda yer almadığı belirtildi.

Beşiktaş bu karşılaşma öncesi 71 puan ile ligde 3. sırada bulunurken, Adana Demirspor ise 63 puan ile 4. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 1-0'lık skorla kazanırken Beşiktaş'ın golü 14. dakikada Arthur Masuaku'dan gelmişti.



