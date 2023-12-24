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Spor

Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Siyah beyazlıların kadrosunda 5 eksik bulunuyor.

AA24 Aralık 2023 Pazar 13:30 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu!
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı futbol takımında Alex-Oxlade Chamberlain, Necip Uysal, Umut Meraş ve Emrecan Uzunhan sakatlıkları, Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmaları nedeniyle kamp kadrosunda yer almadı.

Tayyip Talha Sanuç ve Gökhan İnler de kamp kadrosuna dahil edilmeyen isimler arasında yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atakaş Hatayspor müsabakasının kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Milot Rashica, Daniel Amartey, Amir Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Emrecan Bulut.

Mersin Stadı'nda oynanacak Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçı, saat 20.00'de başlayacak.

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