İSTANBUL 29°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2023 Cumartesi / 21 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3832
  • EURO
    30,5348
  • ALTIN
    1818.47
  • BIST100
    7705.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! Tayyip Talha Sanuç da listede yer aldı
Spor

Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! Tayyip Talha Sanuç da listede yer aldı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

4 Kasım 2023 Cumartesi 15:15 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! Tayyip Talha Sanuç da listede yer aldı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Siyah-Beyazlılar'ın kadrosunda sakatlıkları bulunan Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku, Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar yer almazken, Tayyip Talha Sanuç kadroya dahil edildi.

Beşiktaş'ta ayrıca uzun süreli sakatlığı bulunan Emrecan Uzunhan da kafileye dahil edilmedi.

Siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezası bulunan Amir Hadziahmetovic de kadroda yer almadı.

TAYYİP TALHA AÇIKLAMASI

Öte yandan Beşiktaş, kadroya alınana Tayyip Talha için "Uzun süre sahalardan uzak kalan futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç, geri dönüş sürecinin yaklaşması sebebiyle takımımızla birlikte Antalya kafilesinde yer almıştır. Tayyip Talha Sanuç maç kadrosunda yer almayacaktır." açıklaması yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.