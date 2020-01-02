Beşiktaş'ın kamp kadrosuna iki isim alınmadı

02.01.2020 15:01 - Güncelleme: 02.01.2020 15:01

Beşiktaş, Antalya'da yapacağı kampın kadrosunu duyurdu.

Siyah beyazlıların Antalya kamp kadrosunda Orkan Çınar ve Muhayer Oktay yer almadı.

Öte yandan iki milyon euro imza parası istediği belirtilen Ajdin Hasic de Antalya'ya götürülmedi.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, saha çalışmalarına başlayan Dorukhan Toköz'ü de kadroya dahil etti. Beşiktaş'ın Antalya kampı kadrosu şu şekilde:

Karius, Utku, Ersin, Doğukan, Roco, Ruiz, Douglas, Umut, Güven, Oğuzhan, Emre, Boyd, Atiba, Elneny, Burak, Nkoudou, Necip, Ljajic, Rebocho, Ahmet, Vida, Dorukhan, Lens, İlkay, Rıdvan, Kerem, Mertcan, Kartal, Gökhan, Caner, Diaby

