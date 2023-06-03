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Spor

Beşiktaş'ın kasası dolup taşacak!

Beşiktaş, Süper Lig'i ikinci olarak tamamlaması halinde kasasını dolduracak. Ayrıca siyah-beyazlı ekip ligi ikinci veya üçüncü bitirmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde oynama hakkına sahip olacak.

3 Haziran 2023 Cumartesi 10:17 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın kasası dolup taşacak!
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Beşiktaş'ın lig ikinciliğini hedeflemesindeki en büyük etkenlerden biri de kasasına girecek olan para.

Lig sıralamasında ikinci olan takım 26.5 milyon TL, üçüncü olan ise 19.9 milyon TL kazanacak (aradaki fark 6,6 milyon TL).

Öte yandan sezonu ikinci ve üçüncü bitiren takımlar, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterecek.

Beşiktaş ile Kasımpaşa 38. kez rakip olacak. Geride kalan 37 maçta siyah-beyazlılar 23, Kasımpaşa 6 kez sahadan galip ayrıldı; 8 maç berabere bitti. Beşiktaş rakip fileleri 74 kez havalandırırken, Kasımpaşa 41 gol atabildi.

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