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Beşiktaş’ın kayıp transferi Boyd

GEÇEN sezonun devre arasında kiralık olarak Ankaragücü’ne gelen ve oradaki performansıyla parmak ısırtan ABD’li sol kanat oyuncusu Tyler Boyd, Beşiktaş tarafından ortekiz temsilcisi Guimaraes’ten 2.4 milyon euroya 15 Temmuz’da transfer edilmişti.

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24 yaşındaki oyuncu hem hazırlık maçlarında hem de Süper Lig’de oynadığı 3 karşılaşmada bekleneni veremedi, yokları oynadı. Boyd, ligde 3 maçta ne gol atabildi ne de asist yapabildi. İstatistiklerde sıfır çekti.

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