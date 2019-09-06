Beşiktaş’ın kayıp transferi Boyd
GEÇEN sezonun devre arasında kiralık olarak Ankaragücü’ne gelen ve oradaki performansıyla parmak ısırtan ABD’li sol kanat oyuncusu Tyler Boyd, Beşiktaş tarafından ortekiz temsilcisi Guimaraes’ten 2.4 milyon euroya 15 Temmuz’da transfer edilmişti.
- Star Spor
24 yaşındaki oyuncu hem hazırlık maçlarında hem de Süper Lig’de oynadığı 3 karşılaşmada bekleneni veremedi, yokları oynadı. Boyd, ligde 3 maçta ne gol atabildi ne de asist yapabildi. İstatistiklerde sıfır çekti.
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