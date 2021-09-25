Beşiktaş'ın kondisyonerinden sakatlık açıklaması: Şanssızlık

25 Eylül 2021 Cumartesi 00:39 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 00:47

Beşiktaş'ta yaşanan sakatlıkların ardından İtalyan kondisyoner Stefano Marrone, sosyal medya hesabından taraftarlara cevap verdi. Stefano Marrone daha sonra bu paylaşımları sildi.

Stefano Marrone ilk olarak "Bizim buradaki 3. sezonumuz ve aynı idman metotlarını kullanıyoruz. Sakatlıkların yarısı darbe. Ne kadar maç oynarsan o kadar darbe olur. Adale sakatlıkları ise zemin, yorgunluk, yoğun fikstür olur. Şanssızlık." açıklamasını yaptı.

Açıklamalarına devam eden Stefano Marrone "Milli oyuncularımız bizimle idman yapmadıkları için hiçbir yükleme yapmadan yine adale sakatlığı yaşadılar. Tabii ki çok ciddi bir konu, bu sorunu halletmek için inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'IN SAKAT FUTBOLCULARI

Domagoj Vida

Welinton

Necip Uysal

Mehmet Topal

Miralem Pjanic

Rachid Ghezzal

Kevin N'Koudou

Alex Teixeira

Cyle Larin

Michy Batshuayi

Francisco Montero (Hasta)

Salih Uçan

Oğuzhan Özyakup

Atiba Hutchinson