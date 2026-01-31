İSTANBUL 9°C / 5°C
  Beşiktaş'ın konuğu Konyaspor! İşte muhtemel 11'ler...
Spor

Beşiktaş'ın konuğu Konyaspor! İşte muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, bugün sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda eksik futbolcu bulunmazken iki takımın muhtemel 11'leri de belli oldu.

31 Ocak 2026 Cumartesi 08:26
Beşiktaş'ın konuğu Konyaspor! İşte muhtemel 11'ler...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 33 puanla 5'inci sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşayan Konya temsilcisi ise 19 puan ve averajla 13'üncü basamakta bulunuyor.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Konyaspor: Bahadır; Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme; Bjorlo, Berkan; Muleka, Svendsen, Deniz; Kramer.

Beşiktaş: Ersin; Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan; Kartal, Orkun; Cengiz, Cerny, Jota; El Bilal Toure.

SİYAH-BEYAZLILAR TAM KADRO

Beşiktaş'ta Konyaspor müsabakası öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Sakatlığını atlatarak antrenmanlara başlayan Wilfred Ndidi'nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Sarı kart cezasını tamamlayan Felix Uduokhai de şans verilmesi halinde forma giyebilecek.

YASİN ÖZCAN ŞANS BEKLİYOR

Beşiktaş'ta yeni transfer Yasin Özcan, şans verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

Aston Villa'dan kadroya katılan genç savunma oyuncusu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi durumunda Beşiktaşlı taraftarların önünde boy gösterecek.

Popüler Haberler
