Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 33 puanla 5'inci sırada yer alıyor.
Ligde oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşayan Konya temsilcisi ise 19 puan ve averajla 13'üncü basamakta bulunuyor.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Konyaspor: Bahadır; Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme; Bjorlo, Berkan; Muleka, Svendsen, Deniz; Kramer.
Beşiktaş: Ersin; Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan; Kartal, Orkun; Cengiz, Cerny, Jota; El Bilal Toure.
SİYAH-BEYAZLILAR TAM KADRO
Beşiktaş'ta Konyaspor müsabakası öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.
Sakatlığını atlatarak antrenmanlara başlayan Wilfred Ndidi'nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
Sarı kart cezasını tamamlayan Felix Uduokhai de şans verilmesi halinde forma giyebilecek.
YASİN ÖZCAN ŞANS BEKLİYOR
Beşiktaş'ta yeni transfer Yasin Özcan, şans verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.
Aston Villa'dan kadroya katılan genç savunma oyuncusu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi durumunda Beşiktaşlı taraftarların önünde boy gösterecek.