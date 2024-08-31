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Spor

Beşiktaş'ın konuğu Sivasspor

Süper Lig'de çıktığı 2 maçı da kazanan Beşiktaş yarın sahasında Net Global Sivasspor'u ağırlayacak. Müsabaka saat 21.45'te başlayacak.

AA31 Ağustos 2024 Cumartesi 09:41 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın konuğu Sivasspor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Net Global Sivasspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde 3. haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip, geride kalan 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Açılış karşılaşmasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, taraftarı karşısında çıktığı ilk maçta da Antalyaspor'u 4-2 yenmeyi başardı.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve uzun süre takımdan ayrı kalacak Necip Uysal, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle izinli olan Vincent Aboubakar'ın da karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Öte yandan siyah-beyazlı takımın yeni transferi Felix Uduokhai, Sivasspor maçında görev alması halinde ilk kez Beşiktaşlı taraftarların karşısına çıkacak.

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