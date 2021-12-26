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Spor

Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu! 5 eksik...

Beşiktaş'ın, Süper Lig'de yarın Konyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Siyah beyazlı takımda cezalı olan ve sakatlığı bulunan 5 futbolcu kadroya alınmadı.

AA26 Aralık 2021 Pazar 16:55 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 16:55
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Beşiktaş'ın, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı takımda, kırmızı kart cezalısı Valentin Rosier ile sakatlıkları bulunan Alex Teixeira, Necip Uysal, Mert Günok, Georges-Kevin N'Koudou kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın İttifak Holding Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş

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