İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2024 Cuma / 14 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4186
  • EURO
    36,4022
  • ALTIN
    2837.97
  • BIST100
    9471.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın kulübesi katkı vermiyor
Spor

Beşiktaş'ın kulübesi katkı vermiyor

Beşiktaş, Süper Lig'de geride kalan 11 maçta yedek kulübesinden oyuna dahil olan futbolcularından yeterince skor katkısı alamadı. Siyah-beyazlılarda kenardan gelen futbolcular yalnızca 2 gol kaydetti.

IHA15 Kasım 2024 Cuma 10:12 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın kulübesi katkı vermiyor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 12 haftada oynadığı 11 maçta 21 puan toplayan Beşiktaş, 5. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, söz konusu süreçte rakip ağları 19 kez sarsarken, filelerinde 10 gole engel olamadı.

Kartal'ın kaydettiği 19 golün 17'sini maçlara 11'de başlayan futbolcular kaydetti.

YEDEK KULÜBESİNDEN KATKI GELMİYOR

Kadro derinliğinden dert yanan Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, devre arası transfer dönemini işaret etti. Özellikle son haftalarda yaşanan sakatlıkların eklenmesiyle Hollandalı teknik adamın hamle şansı da azaldı.

49 yaşındaki teknik direktör, oyuncu değişikliklerinden beklediği verimi ise alamadı. Ligde 11 maçta 46 kez oyuna müdahalede bulunan Bronckhorst, kulübeden gelen futbolcularından sadece 2 gollük katkı gördü.

2 GOL DE MUÇİ'DEN

Siyah-beyazlılarda 3 mücadelede kenardan oyuna dahil olan Arnavut futbolcu Ernest Muçi, söz konusu gollerin 2'sini kaydeden isim oldu. Takımının iç sahada Antalyaspor'u 4-2 mağlup ettiği müsabakanın 87. dakikasında oyuna giren Muçi, 90+5'te ağları havalandırdı. 23 yaşındaki futbolcu, aynı durumda diğer golünü de deplasmanda Galatasaray'a 2-1 kaybedilen maçta attı. 67'de yeşil zemine ayak basan Arnavut oyuncu, 90+4'te siyah-beyazlıların tek golünü kaydetti.

Giovanni van Bronckhorst tarafından 2 karşılaşmada hamle oyuncusu olarak kullanılan Cher Ndour'un ise 1 asisti var. 20 yaşındaki futbolcu, Tüpraş Stadyumu'nda 4-2 kazanılan Antalyaspor müsabakasının 66. dakikasında Semih Kılıçsoy'un yerine oyuna girmiş, 90+5. dakikada Muçi'nin attığı golün asistini yapmıştı.

Kara Kartal'da, Onur Bulut ve Mustafa Hekimoğlu, ligde 6'şar kezle sonradan oyuna en çok dahil olan futbolcular olurken, Semih Kılıçsoy, Emirhan Topçu ile Salih Uçan 4'er, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç ve Jean Onana 3'er, Cher Ndour, Bahtiyar Zaynutdinov, Joao Mario ile Milot Rashica 2'şer, Jackson Muleka, Arthur Masuaku, Can Keleş, Al-Musrati ve Necip Uysal da 1'er defa kulübeden gelerek görev aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.