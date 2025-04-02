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Spor

Beşiktaş'ın kupadaki konuğu Göztepe

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi konuk edecek.

AA2 Nisan 2025 Çarşamba 09:25 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın kupadaki konuğu Göztepe
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak.

Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu'nu 3 galibiyetle 9 puan toplayarak lider tamamladı.

Son olarak Süper Lig'de oynanan derbide Galatasaray'ı 2-1 yenerek moral kazanan "Kara kartal", Göztepe'yi de mağlup ederek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalde turu geçen ekip, Trabzonspor-Sipay Bodrum FK eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.

KUPADA 11. RANDEVU

Beşiktaş ile Göztepe, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşı karşıya gelecek.

Taraftar arasında daha önce oynanan 10 maçın 4'ünü Beşiktaş kazanırken, İzmir ekibi ise bir kez sahadan galip ayrıldı.

Rekabetteki 5 müsabakada ise taraftar normal süre ve uzatma dakikalarında beraberliği bozamadı.

Bu maçlarda Beşiktaş'ın 13 golüne, Göztepe 9 golle karşılık verdi.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta iki oyuncu, kupada formasından uzak kalacak.

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Felix Uduokhai forma giyemeyecek.

Bakhtiyor Zaynutdinov'un da maçta görev yapması beklenmiyor.

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