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Spor

Beşiktaş'ın Lionel Messi'si! Tayyip Talha Sanuç inanılmazı başardı

Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'taki başarılı performansıyla büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçta Tayyip Talha Sanuç inanılmaz bir istatistik ortaya koydu. İşte detaylar...

6 Mart 2023 Pazartesi 18:15 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın Lionel Messi'si! Tayyip Talha Sanuç inanılmazı başardı
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Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç, başarılı performansıyla alkış topladı. Tayyip Talha Sanuç, 2-1'lik MKE Ankaragücü maçında da ilginç bir istatistik ortaya koydu.

GEÇTİĞİMİZ YAZ GELMİŞTİ

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren Tayyip Talha Sanuç, 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle siyah-beyazlılara imzayı atmıştı. Beşiktaş'a geldiğinden bu yana başarılı bir performans ortaya koyan 23 yaşındaki stoper, takımın vazgeçilmezi olmayı başardı.

TAYYİP TALHA SANUÇ'TAN İNANILMAZ İSTATİSTİK

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri de Tayyip Talha Sanuç oldu. Opta verilerine göre; 23 yaşındaki savunma oyuncusu, Ankaragücü karşısında beş çalım attı ve bu sezon bir Süper Lig maçında en yüksek sayıya ulaşan stoper oldu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Tayyip Talha Sanuç, bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 19 resmi maça çıktı ve bunların 17'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1578 dakika süre alan, 23 yaşındaki milli oyuncu, 2 golle skora etki etti.

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