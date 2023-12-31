İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2023 Pazar / 18 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,5803
  • EURO
    32,7816
  • ALTIN
    1961.76
  • BIST100
    7470.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın listesinde olan Osman Bukari'nin bonservisi el yaktı
Spor

Beşiktaş'ın listesinde olan Osman Bukari'nin bonservisi el yaktı

Ligin ikinci yarısında istikrarı yakalamak isteyen Beşiktaş transfer çalışmlarına devam ediyor. Ancak siyah beyazlıların kadrosuna katmak istediği Osman Bukari'nin bonservisi el yaktı.

Sabah31 Aralık 2023 Pazar 12:53 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın listesinde olan Osman Bukari'nin bonservisi el yaktı
ABONE OL

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor.

Siyah-beyazlıların Futbol Koordinatörü Samet Aybaba geçtiğimiz günlerde Kızılyıldız ile Partizan arasında oynanan karşılaşmayı Sırbistan'da takip etmişti.

7 MİLYON İSTENDİ

Burada stoper izlediğini belirten Aybaba, gözüne sağ kanat oyuncusu Osman Bukari'yi de kestirdi.

Ancak 25 yaşındaki Ganalı futbolcu için kulübünün 7 milyon Euro bonservis telaffuz etmesi, girişim yapılmadan oyuncunun gündemden çıkarılmasına neden oldu.

22 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Kızılyıldız formasıyla 22 resmi maça çıkan Osman Bukari bu karşılaşmalarda 7 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.