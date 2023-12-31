Beşiktaş'ın listesinde olan Osman Bukari'nin bonservisi el yaktı

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor.

Siyah-beyazlıların Futbol Koordinatörü Samet Aybaba geçtiğimiz günlerde Kızılyıldız ile Partizan arasında oynanan karşılaşmayı Sırbistan'da takip etmişti.

7 MİLYON İSTENDİ

Burada stoper izlediğini belirten Aybaba, gözüne sağ kanat oyuncusu Osman Bukari'yi de kestirdi.

Ancak 25 yaşındaki Ganalı futbolcu için kulübünün 7 milyon Euro bonservis telaffuz etmesi, girişim yapılmadan oyuncunun gündemden çıkarılmasına neden oldu.

22 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Kızılyıldız formasıyla 22 resmi maça çıkan Osman Bukari bu karşılaşmalarda 7 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.