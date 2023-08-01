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Spor

Beşiktaş'ın Messias teklifi belli oldu

Beşiktaş, Milan forması giyen Junior Messias için 3 milyon euroluk bir teklif sundu. Transfer için son kararı Brezilyalı yıldız verecek.

1 Ağustos 2023 Salı 08:55 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın Messias teklifi belli oldu
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Milan'dan Ante Rebic'i transfer eden Beşiktaş, İtalyan ekibinden Junior Messias'ı da istiyor.

İtalyan basınında yer alan haberde, Beşiktaş'ın Messias için Milan'a 3 milyon euro teklif ettiği aktarıldı.

Beşiktaş ve Milan'ın, 32 yaşındaki futbolcunun transferi için görüşmelerine devam ettiği ve tarafların transferi noktalamak istediği vurgulandı.

Messias'ın başka taliplerinin de olduğu ve son kararı 32 yaşındaki oyuncunun vereceği belirtildi.

JUNIOR MESSIAS KİMDİR?

Milan ile sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Junior Messias, kariyerinde daha önce; Cruzeiro, Casale, Chieri, Gozzano, Crotone formaları giydi.

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