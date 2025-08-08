Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oluyor

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda'nın St. Patrick's ekibini deplasmanda 4-1 yenen Beşiktaş'ın rakibi belli oluyor.
Beşiktaş'ın St. Patrick's'i elemesi halinde play-off turundaki rakibinin belli olacağı eşleşmede Lausanne, sahasında Astana'yı 3-1 yendi.
İsviçre temsilcisi, konuk ettiği Kazak rakibini 3-1'lik skorla mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj yakaladı.
Beşiktaş, St. Patrick's'i geçmesi durumunda lig aşamasına kalabilmek için Lausanne-Astana karşılaşmasının kazananıyla play-off'ta karşı karşıya gelecek.