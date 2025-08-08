İSTANBUL 30°C / 22°C
Spor

Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oluyor

Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde Konferans Ligi play off turunda karşılaşacağı eşleşmede Lausanne, sahasında Astana'yı 3-1 mağlup etti.

8 Ağustos 2025 Cuma 00:20
Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oluyor
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda'nın St. Patrick's ekibini deplasmanda 4-1 yenen Beşiktaş'ın rakibi belli oluyor.

Beşiktaş'ın St. Patrick's'i elemesi halinde play-off turundaki rakibinin belli olacağı eşleşmede Lausanne, sahasında Astana'yı 3-1 yendi.

İsviçre temsilcisi, konuk ettiği Kazak rakibini 3-1'lik skorla mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj yakaladı.

Beşiktaş, St. Patrick's'i geçmesi durumunda lig aşamasına kalabilmek için Lausanne-Astana karşılaşmasının kazananıyla play-off'ta karşı karşıya gelecek.

