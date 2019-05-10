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Beşiktaş'ın olağan mali genel kurulu yarın yapılacak

Beşiktaş Kulübünde 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, çoğunluğa bakılmaksızın yarın gerçekleştirilecek.

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Beşiktaş Kulübünde 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, çoğunluğa bakılmaksızın yarın gerçekleştirilecek.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak toplantı, saat 10.30'da başlayacak.

Toplantıda 1 Ocak 2018-16 Eylül 2018 tarihlerinde yer alan yönetim kurulunun idari ve mali yönden ayrı ayrı ibrası oya sunulacak. Genel kurulda ayrıca 16 Eylül 2018-31 Aralık 2018 tarihlerinde görev alan yönetim kurulunun da idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası için oylama yapılacak.

Genel kurulun son gündem maddesi, divan kurulunun eski başkanı Yalçın Karadeniz hakkında BJK Derneği Disiplin Kurulu tarafından verilen kınama cezasının bir kez daha disiplin kurulunca gözden geçirilmesinin görüşülmesi ve oya sunulması olacak.

(AA)

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