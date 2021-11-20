''Beşiktaş'ın oyuncusu değil'' Rıdvan Dilmen: Tek takıldığım oyuncu...

20 Kasım 2021 Cumartesi 22:30 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 22:30

Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da Beşiktaş'ın 2-0 yenildiği maçı değerlendirdi. Dilmen, Beşiktaş'ın ne oynadığını anlamadığını belirtirken Welinton için ise, "Beşiktaş'ın oyuncusu değil." şeklinde konuştu.

İşte Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri:

"MAĞLUBİYETİ HAK ETTİ"

"Devre arası Beşiktaşlılar skorla aldanmasın, iyi futbol oynadı demiştik. İkinci yarı mağlubiyeti hak etti."

"TARİHİ BİR FARK OLABİLİRDİ"

"Alanyaspor, tarihi bir fark yakalayabilirdi. Skoru 4'e 5 falan götürebilirdi. Beşiktaş her geçen dakika düştü oyundan."

"NE OYNADIĞINI ANLAMADIK"

"Skora göre mi değişiklik, oyuna göre mi değişiklik? Gol dışında her şey iyi giderken, maksimum Güven-Kenan değişikliği olabilirdi. 45 ve 59'da iki oyuncu değiştirdi. Alex Teixeira ve sola kayan Can oyuna girdiğinde Beşiktaş'ın ne oynadığını anlamadık. 4-3-3 mü 4-2-3-1 mi?"

"9 MAĞLUBİYET ALDI"

"Beşiktaş, 20 puanda kaldı. Geçen sezonun şampiyonu, takviye yapan Beşiktaş, 17 maçta 9 mağlubiyet aldı."

"ONUNLA FUTBOL KONUŞMAZDIM"

"Ağustos ayında birisi bana Beşiktaş'ın 17 maçta 9 mağlubiyet alacağını söyleseydi, onunla bir daha futbol konuşmazdım."

"HOCANIN TERCİHİ UMUT"

"Türkiye'de Rıdvan yere göre sığdıramıyor ama Beşiktaş'ta Umut oynuyor. Hoca, Umut'u tercih ediyor."

"NİYE VAZGEÇTİN?"

"Geçen sezon vazgeçmeyen Beşiktaş'tan, bugün niye vazgeçtin dediğimiz Beşiktaş'a geldik."

"WELİNTON, BEŞİKTAŞ'IN OYUNCUSU DEĞİL"

"Atiba, stabil kaldı bugün. Beşiktaş'ta sezon devam ettikçe Josef'te de düşüş başladı. Welinton ise Beşiktaş'ın oyuncusu değil."

"EN ZAYIF NOKTASI SAVUNMA"

"Beşiktaş'ın en zayıf noktası savunmasının ortasıdır. Bu hiç ortaya çıkmamıştı çünkü Beşiktaş oralarda taç bile attırmıyordu geçen sezon. O zaman bu defo hiç ortaya çıkmadı."

"OYUNCULAR YANILTTI"

"Her yere transfer yapmak isterken, en önemli yere transfer yapmadı Beşiktaş, savunmanın ortasına. Bence oradaki oyuncular geçen sezon yanılttılar teknik heyeti."

"TAKILDIĞIMIZ TEK OYUNCU KENAN'DI"

"İlk yarıdaki Beşiktaş, taraftarına maçı çevirir diye düşündürtmüştür. İlk yarıda takıldığımız tek oyuncu Kenan'dı. İkinci yarı takılmadığımız oyuncu yoktu."

"SKORU OYUNLA KARIŞTIRDI"

"Sergen Yalçın, skoru, oyunla karıştırdı. İkinci yarıda iki tane değişiklik yaptı. Can ve Teixira'nın nasıl oynayacağı belli değildi. Bu kumarı oynayamazsın."

"ATİBA VE PJANİC DEĞİŞİKLİLERİ YANLIŞTI"



"Bir mazereti yoksa Atiba ve Pjanic değişiklileri yanlıştı. Belki Atiba ama doğru isim Can değildi. Teixeira da değildi, ben olsam değiştirmem."

"LİG FORMALİTEYE DÖNEBİLİR"

"Lig, 13. haftanın tamamlanmasının ardından formaliyete dönebilir. Hiç olmadığı kadar formalite olabilir bundan sonra lig."

"SERGEN YALÇIN ÇOK FORMSUZ"

"Sergen Yalçın, çok formsuz. Geçtiğimiz sezon daha bir aç Sergen Yalçın görüyordum. 3-0'ken 4, 5 isteyen hoca görüyordum. Beşiktaş, geçen sezon doymuyordu, bu sezon bayağı karnı tok."

"BEŞİKTAŞ, BİZİM LİGE FAZLA"



"Beşiktaş, kadro olarak bizim ligimize fazla bir takım ama kuvvetli değilsen oynayamazsın. Ghezzal'ın yarım saatlik kondisyonu var. Teixeira'nın o kadar bile yok."

"SERGEN YALÇIN'IN TEK RAKİBİ SERGEN"

"Sergen Yalçın'ın uzun yıllar Beşiktaş'a faydalı olabileceğini düşünüyorum, tek rakibi var Sergen. Sergen Yalçın, lütfen Sergen'e dönme. Sergen Yalçın olarak kal, ben Sergen Yalçın'ı çok sevdim."

"TRABZON'U ŞAMPİYON İLAN EDEBİLİRİM"

"Ben hayatımda ilk defa 13. haftada bir takımı şampiyon ilan edebilirim. Yarın akşam Trabzonspor için söyleyebilirim. Ben daha önce bu haftalarda söylemedim, kariyerimi riske atarak yarın akşam Trabzonspor'u şampiyon ilan edebilirim."