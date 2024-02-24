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Spor

Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Milot Rashica

Beşiktaş'ın başına Fernando Santos'un gelmesinin ardından hücumda Semih Kılıçsoy ile birlikte etkili bir oyun sergileyen Milot Rashica performansıyla teknik ekibi büyüledi.

Sabah24 Şubat 2024 Cumartesi 11:53 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Milot Rashica
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Beşiktaş'ta Milot Rashica son haftalarda sergilediği performansla siyah-beyazlı camianın yüzünü güldürmeyi başardı.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Kosovalı futbolcu, son 7 lig maçında 2 gol atıp 2 de asist yaptı. 4 gole doğrudan katkı sağlayan Rashica, Semih Kılıçsoy ile beraber takımın hücumdaki en etkili ismi oldu.

SANTOS'UN DA BEĞENİSİNİ KAZANDI

Rashica, sergilediği performansla teknik direktör Santos'un da beğenisini kazandı. Portekizli teknik adamın, özellikle hücumdaki üretkenliği ve savunmaya yardımı nedeniyle 27 yaşındaki futbolcusunun performansından memnun olduğu öğrenildi.

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