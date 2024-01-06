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Spor

Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy

Beşiktaş forması ile çıktığı son iki karşılaşmada 2 gol atan genç oyuncu Semih Kılıçsoy, gösterdiği performansla teknik heyet ve taraftarın beğenisini kazandı.

6 Ocak 2024 Cumartesi 15:26 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Siyah beyazlıların 2005 doğumlu golcüsü Semih Kılıçsoy, Kasımpaşa'ya attığı golle üst üste 2. golünü kaydetti.

18 yaşındaki futbolcu, diğer golünü ise Hatayspor karşılaşmasında atmıştı. UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme ve grup aşamalarında da toplam 7 mücadelede forma giyen Semih, siyah beyazlı takımın evinde 3-1 kazandığı KF Tirana maçında da ağları 1 kez havalandırmıştı.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

Genç oyuncu, sezon başından bu yana gösterdiği performansla başta teknik heyet olmak üzere tüm taraftarın beğenisini kazandı. Genç oyuncu oyundan alındığı sırada tüm taraftarlar oyuncuyu ayakta alkışladı.

SÖZLEŞMESİ YENİLENMİŞTİ

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe'nin 11'de görev verdiği Kılıçsoy, 81. dakikada yerini Emirhan Delibaş'a bıraktı. Genç Semih'in performansı, Kartal'a puan için yeterli olmadı. Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un sözleşmesi hafta içerisinde uzatıldı. 18 yaşındaki santrforun sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

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