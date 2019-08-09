30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4761
  • 6,1299
  • 262.155
  • 99208.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ın Pedro Rebecho ve Konoplyanka'nın ardından son bombası Cenk Tosun

Beşiktaş yönetimi, “Türkiye’ye dönerse sadece bizde oynar” dedikleri Cenk Tosun'u yakın takibe aldı. Everton’da üçüncü forvet konumuna düşen yıldız futbolcu, Avrupa’dan talibi çıkmazsa kiralanacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Transfer dönemi sona eren İngiltere'de boşa çıkan ve kadroda düşünülmeyen oyuncular için artık ülke dışına çıkma zamanı geldi. Everton'da 3. forvet konumuna düşen Cenk Tosun'u yakın takibe alan siyahbeyazlı yönetim, eski golcüsü Avrupa'dan başka bir kulüple anlaşmazsa devreye girecek.Adı G.Saray ve F.Bahçe ile de anılan Cenk konusunda kendilerinden emin olan siyah-beyazlılar, yıldız futbolcu için "Türkiye'ye dönerse sadece bizde oynar" değerlendirmesinde bulundular. Beşiktaş, ayrıca Everton'la Yannick Bolasie'nin transferini de görüşüyor.

Demokratik Kongolu oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen siyah-beyazlılar, bu transferi gerçekleştirirse, takımın hücum gücüne önemli bir katkı yapmış olacak. Bolasie, kanat-forvet kimliği ile ön plana çıkıyor.

(Sabah)

Denizli korkutan deprem! İşte güvenlik kamerasına yansıyan o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'li diplomatın fotoğrafı kriz çıkardı... Zehir zemberek sözler

ABD'li diplomatın fotoğrafı kriz çıkardı... Zehir zemberek sözler

Çatı çökme ihbarına giden itfaiyeci neye uğradığını şaşırdı!

Çatı çökme ihbarına giden itfaiyeci neye uğradığını şaşırdı!

Arz fazlası var küçükbaş kurban tercih edin

Arz fazlası var küçükbaş kurban tercih edin

Durmisi ile çifte bayram sevinci

Durmisi ile çifte bayram sevinci

Genç hostesin sır ölümü

Genç hostesin sır ölümü

Hatay'da mühimmat deposunda patlama

Hatay'da mühimmat deposunda patlama

Rektör fenomenlik yolunda 

Rektör fenomenlik yolunda 

Balık değil milyonluk uyuşturucu çıktı

Balık değil milyonluk uyuşturucu çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Denizli korkutan deprem! İşte güvenlik kamerasına yansıyan o anlar...

Denizli korkutan deprem! İşte güvenlik kamerasına yansıyan o anlar...

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı vakitleri

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı vakitleri

Dünyaca ünlü antranör İngilizceyi o diziden öğrenmiş

Dünyaca ünlü antranör İngilizceyi o diziden öğrenmiş

İzmir araba pazarının nabzını tuttuk! İşte en güncel ikinci el fiyatları

İzmir araba pazarının nabzını tuttuk! İşte en güncel ikinci el fiyatları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA