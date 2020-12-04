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Spor

Beşiktaş'ın penaltı isyanı! İşte o pozisyon

Süper Lig'de Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın 20. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Siyah beyazlıların penaltı beklediği pozisyonda VAR devam dedi.

04 Aralık 2020 Cuma 20:14 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 20:15
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Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal, 20. dakikada Kasımpaşalı Tomas Brecka'ya topla birlikte çalım atmak istedi. Ancak Tomas Brecka, Ghezzal'a izin vermedi. Siyah beyazlı futbolcu Ghezzal, Brecka'nın topa elle müdahale ettiğini söyledi.

VAR'A GİTTİ

Beşiktaş'ın itirazından sonra orta hakem Bahattin Şimşek, VAR Hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'ndan pozisyonla ilgili bilgi aldı. VAR odasından izleme tavsiyesi gelmeyince, hakem Bahattin Şimşek maçı devam ettirdi.

NOT: Bu görüntü beIN Sports'dan alınmıştır.

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