Beşiktaş'ın penaltı isyanı! İşte o pozisyon

04 Aralık 2020 Cuma 20:14 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 20:15

Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal, 20. dakikada Kasımpaşalı Tomas Brecka'ya topla birlikte çalım atmak istedi. Ancak Tomas Brecka, Ghezzal'a izin vermedi. Siyah beyazlı futbolcu Ghezzal, Brecka'nın topa elle müdahale ettiğini söyledi.

VAR'A GİTTİ



Beşiktaş'ın itirazından sonra orta hakem Bahattin Şimşek, VAR Hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'ndan pozisyonla ilgili bilgi aldı. VAR odasından izleme tavsiyesi gelmeyince, hakem Bahattin Şimşek maçı devam ettirdi.

NOT: Bu görüntü beIN Sports'dan alınmıştır.