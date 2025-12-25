Kiralık olarak transfer edilen Jurasek'i geri göndermeye çalışan Kartal, Boca'nın sol beki Blanco ile ciddi bir şekilde ilgileniyor.

Siyah-Beyazlılar sezon başı kiraladığı David Jurasek'i Benfica'ya geri göndermek istiyor. Yönetim, oyuncuya devam etmek istemediklerini bildirdi. Arjantin basını ise Boca Juniors oyuncusu Lautaro Blanco'nun, Beşiktaş'a transferinin ciddiyete bindiğini yazdı: "Boca sol bekteki oyuncusunu kaybedebilir. Türk futboluna katılma ihtimali var. Teknik Direktör Ubeda ise bu durumdan memnun değil. Bona yeni bir sol bek aramak zorunda kalacak. Blanco ise Avrupa'ya açılmak istiyor. Anlaşmanın 10 milyon euroya tamamlanacağına yönelik haberler de var."