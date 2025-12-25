İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2025 Perşembe / 6 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8975
  • EURO
    50,9195
  • ALTIN
    6170.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın planı belli oldu! Jurasek'in yerine Lautaro Blanco
Spor

Beşiktaş'ın planı belli oldu! Jurasek'in yerine Lautaro Blanco

Ara transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı ekip, David Jurasek'i Benfica'ya geri göndermek ve yerine Boca Juniors oyuncusu Lautaro Blanco'yu kadrosuna dahil etmek istiyor. İşte detaylar...

AKŞAM25 Aralık 2025 Perşembe 08:59 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın planı belli oldu! Jurasek'in yerine Lautaro Blanco
ABONE OL

Kiralık olarak transfer edilen Jurasek'i geri göndermeye çalışan Kartal, Boca'nın sol beki Blanco ile ciddi bir şekilde ilgileniyor.

Siyah-Beyazlılar sezon başı kiraladığı David Jurasek'i Benfica'ya geri göndermek istiyor. Yönetim, oyuncuya devam etmek istemediklerini bildirdi. Arjantin basını ise Boca Juniors oyuncusu Lautaro Blanco'nun, Beşiktaş'a transferinin ciddiyete bindiğini yazdı: "Boca sol bekteki oyuncusunu kaybedebilir. Türk futboluna katılma ihtimali var. Teknik Direktör Ubeda ise bu durumdan memnun değil. Bona yeni bir sol bek aramak zorunda kalacak. Blanco ise Avrupa'ya açılmak istiyor. Anlaşmanın 10 milyon euroya tamamlanacağına yönelik haberler de var."

ÖNERİLEN VİDEO

12 yaşındaki öğrenciden müdüre tüfekli saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.