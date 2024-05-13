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Spor

Beşiktaş'ın planı tutmadı! Alanya'dan yalnızca 1 puan alabildi

Beşiktaş'ta, Türkiye Kupası'nda finali getiren oyunu Alanyaspor'a karşı da oynamak isteyen Serdar Topraktepe'nin planı tutmadı. Beşiktaş zorlu deplasmandan 1 puan alarak İstanbul'a geri döndü. İşte detaylar...

Fanatik13 Mayıs 2024 Pazartesi 09:05 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın planı tutmadı! Alanya'dan yalnızca 1 puan alabildi
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Beşiktaş'ta Fernando Santos'la yolların ayrılması sonrasında sezon bitimine kadar Beşiktaş'ın başına geçen Serdar Topraktepe, zorlu deplasmandan istediğini alamadı.

PLAN TUTMADI

Takımıyla kupa finaline yükselmesi sonrasında elde edilen olumlu tabloyu ligde de sürdürmeyi amaçlayan Serdar Topraktepe'nin planı tutmadı.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş teknik ekibinden Halim Okta, basın mensuplarına konuştu. Okta, "Eksiklerimiz vardı. Yorgun oyuncularımız da vardı. Uzun süreli sakatlıklardan çıkan oyuncularımız oldu. Bunun sıkıntısını yaşadık. İlk yarıda işler istediğimiz gibi değildi ancak ikinci yarıda hareketlendik. Maç içerisinde konsantrasyon sorunu yaşadığımız bir anda kalemizde golü gördük. Genç oyuncularımıza süre verdik. Onlara güveniyoruz" sözlerini sarf etti.

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