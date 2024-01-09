Beşiktaş'ın PSG'den yapacağı transfere rakip çıktı!

Serie A ekibi Roma'daki geleceğiz belirsiz olan 26 yaşındaki Portekizli orta saha Renato Sanches için talipler artıyor.

Di Marzio'nun haberine göre; Bonservisi Paris Saint-Germain'de olan ve Roma'da kiralık olarak forma giyen Renato Sanches, teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ'IN RADARINDA

Fransız ekibi PSG'nin takıma geri dönecek olan Renato Sanches'i sezonun geri kalanında tekrardan bir takıma kiralamak istediği ve aday takımlar arasında Beşiktaş'ın da olduğu belirtildi.

OLYMPIAKOS'UN DA GÜNDEMİNE GİRDİ

Öte yandan haberde, Yunan devi Olympiakos'un da yıldız orta saha için devreye girdiği aktarıldı.

Beşiktaş ve Olympiakos'un Renato Sanches transferini değerlendirdiği ve PSG ile temas halinde oldukları ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Roma formasını 9 kez giyen Sanches, bu karşılaşmalarda 1 gol attı.