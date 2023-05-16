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Spor

Beşiktaş'ın rakibi Adana Demirspor

Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA16 Mayıs 2023 Salı 15:59 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın rakibi Adana Demirspor
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Karşılaşma 21 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Ligin ilk yarısında Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan müsabakayı siyah-beyazlı ekip Arthur Masuaku'nun golüyle 1-0 kazanmıştı.

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