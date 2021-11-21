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Spor

Beşiktaş'ın rakibi Ajax, ligde farklı kazandı

Hollanda Eredivisie'nin 13. haftasında Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakibi Ajax, deplasmanda RKC Waalwijk'i 5-0 mağlup etti.

AA21 Kasım 2021 Pazar 23:53 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 23:53
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olacak Hollanda'nın Ajax takımı, ligde RKC Waalwijk'i 5-0 mağlup etti.

Ligin 13. haftasında, zirve mücadelesi veren Ajax, Mandemakers Stadı'nda RKC Waalwijk'e konuk oldu.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren konuk ekip, 17. ve 83. dakikalarda Sebastien Haller, 42. ve 57. dakikalarda Steven Berghuis, 74. dakikada Jurrien Timber'ın ağları sarsmasıyla mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.

Puanını 30'a çıkaran Ajax, ligde averaj farkıyla liderliğini sürdürdü. 11 puanlı RKC Waalwijk ise 15. sırada kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 5. haftasında Beşiktaş, 24 Kasım Çarşamba günü Ajax'ı konuk edecek.

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