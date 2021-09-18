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Spor

Beşiktaş'ın rakibi Ajax'tan tam 9 gollü galibiyet

UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Ajax, Hollanda Ligi'nde rakibi Cambuur'u 9-0'lık farklı skorla yendi.

18 Eylül 2021 Cumartesi 23:12 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 23:12
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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, Hollanda Ligi'nde Johan Cruijff Arena'da Cambuur ile karşı karşıya geldi. Oynanan mücadeleyi Ajax, 9-0'lık farklı skorla kazandı.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri, 16. dakikada Timber, 19. Berghuis, 29. dakikada Mazraoui, 39. ile 84. dakikalarda Neres, 60. dakikada Tadic, 64' Daramy, 67. dakikada Haller ve 79. dakikada Danilo kaydetti.

Bu sezon Ajax oynadığı 7 maçta 27 kez ağları sarsarken, kalesinde 6 gol gördü.

Bu sonucun ardından Ajax, 4 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 13 yaparken, Cambuur ise 6 puanda kaldı.

Beşiktaş, 28 Eylül tarihinde deplasmanda Ajax ile karşılaşacak.

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