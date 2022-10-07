Beşiktaş'ın rakibi Giresunspor! Siyah beyazlılar çıkış peşinde...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Bitexen Giresunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve İsmail Şencan yapacak.

Ligde oynadığı son 3 maçta 2 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, 15 puanla 6. sırada yer alırken, 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyeti olan Giresunspor ise 12. basamakta bulunuyor.



- SALİH UÇAN OYNAMAYACAK

Beşiktaş'ta bu sezonki performansıyla dikkatleri çeken Salih Uçan, sakatlığı nedeniyle yarınki maçta takımdaki yerini alamayacak.

Uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklanan Salih Uçan, bu sezon tüm maçlarda görev almıştı.

Salih Uçan'ın yokluğunda Beşiktaş'ta 8+3 kuralına bağlı olarak 3 yerli oyuncu rotasyonu da değişmek zorunda kalacak. Teknik direktör Valerien Ismael'in, kaleci Ersin Destanoğlu ve Tayyip Talha Sanuç'un yanında üçüncü yerli isim olarak Umut Meraş veya Tayfur Bingöl ikilisinden birini görevlendirmesi bekleniyor.



- N'KOUDOU'NUN DURUMU BELİRSİZ

Beşiktaş'ın hücumdaki en önemli isimlerinden biri olan Georges-Kevin N'Koudou'nun, yarınki mücadelede kadroda yer alıp almayacağı bugün yapılacak son çalışmanın ardından belli olacak.

Bu sezon ligde görev aldığı 7 maçta 4 gol atarak kariyerinin en iyi sezon başlangıçlarından birini yapan siyah-beyazlı oyuncu, dünkü antrenmanda takımla çalıştı.

N'Koudou, yaşadığı sakatlık sebebiyle Fenerbahçe derbisinde forma giyememişti.