İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2022 Salı / 1 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,4562
  • EURO
    15,1805
  • ALTIN
    778.601
  • BIST100
    1929.44
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın rakibi Hapoel U-Net Holon
Spor

Beşiktaş'ın rakibi Hapoel U-Net Holon

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in mücadelesi ilk maçında yarın deplasmanda İsrail temsilcisi Hapoel U-Net Holon ile karşılaşacak.

AA4 Ocak 2022 Salı 09:59 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 09:59
ABONE OL

Holon kentindeki Holon Toto Arena'da yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak.

H Grubu'nda 6 maçta üçer galibiyet ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, 3. olarak son 16 turuna kalabilmek için play-in oynama hakkı elde etti. Hapoel U-Net Holon ise G Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. tamamladı.

İki maç üzerinden yapılacak play-in turunu geçen takım, adını son 16 turuna yazdıracak. Tur atlayacak takım, mücadelesine Galatasaray Nef'in de yer aldığı I Grubu'nda devam edecek.

Karşılaşmanın rövanşı 12 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.

  • Beşiktaş Icrypex
  • FIBA Şampiyonlar Ligi
  • Hapoel U-Net Holon

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.