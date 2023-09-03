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Spor

Beşiktaş'ın rakibi Lugano ligde kayıp

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Lugano, Luzern deplasmanında sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

3 Eylül 2023 Pazar 19:31 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın rakibi Lugano ligde kayıp
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden İsviçre ekibi Lugano, İsviçre Süper Ligi'nde Luzern ile karşı karşıya geldi. Swissporarena'da oynanan mücadele Luzern'in 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Luzern'e galibiyeti getiren goller 19 ile 22 dakikada (P) eski Fenerbahçeli oyuncu Max Meyer ve 74. dakikada Vars Viliger'den geldi.

Konuk ekip Lugano'nun gollerini 4. dakikada Jhon Espinoza ve 90+6'da Shkerqim Vladi kaydetti.

Lugano'nun tek golünü atan Espinoza karşılaşmanın 71. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ev sahibi Luzern'de de Nicy Beloko karşılaşmanın 76. dakikasında ikinci sarı kartla oyundan atıldı.

Bu sonuçla birlikte Luzern puanını 11'e yükseltirken konuk ekip Lugano 9 puanda kaldı.

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