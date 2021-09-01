İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2021 Çarşamba / 24 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3284
  • EURO
    9,8316
  • ALTIN
    486.093
  • BIST100
    1472.07
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın rakibi Sporting Lizbon'da transfer hareketliliği
Spor

Beşiktaş'ın rakibi Sporting Lizbon'da transfer hareketliliği

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sporting Lizbon, 19 yaşındaki sol beki Nuno Mendes'i PSG'ye kiraladı. Portekiz temsilcisi Mendes'e karşılık takasta Pablo Sarabia'yı kadrosuna kattı.

AA1 Eylül 2021 Çarşamba 09:37 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 09:37
ABONE OL

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Portekiz'in Sporting Lizbon takımında forma giyen Nuno Mendes'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

PSG'den yapılan açıklamada, Portekizli futbolcu Nuno Mendes'in 30 Haziran 2022'ye kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca İspanyol futbolcu Pablo Sarabia'nın sezon sonuna kadar Sporting Lizbon'a kiralık olarak gönderildiği kaydedildi.

Portekiz Milli Futbol Takımı oyuncusu Nuno Mendes, geçen sezon Sporting Lizbon'da çıktığı 47 maçta 1 gol kaydetti ve 3 gol pası verdi.

19 yaşındaki Nuno Mendes, geçen sezon Sporting Lizbon ile lig şampiyonluğunu yaşamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.