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Spor

Beşiktaş'ın rakibi Wolfsberger

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında yarın Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile kozlarını paylaşacak.

AA15 Temmuz 2025 Salı 09:44 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın rakibi Wolfsberger
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Yeni sezon hazırlıklarına yurt dışında devam eden Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında yarın Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile karşılaşacak.

Avusturya'nın Kapfenberg kentindeki Alpenstadion Kapfenberg'de oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak.

Müsabaka HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.

Yeni transferler Tammy Abraham ile Orkun Kökçü'nün, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda siyah-beyazlı formayla tanışması bekleniyor.

Beşiktaş, oynadığı ilk iki hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlı takım, kamptaki son maçında 17 Temmuz Perşembe günü Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşı karşıya gelecek. Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30 başlayacak.

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