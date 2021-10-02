Star.com.tr 2 Ekim 2021 Cumartesi 13:46 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 13:48

Sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve henüz toparlanamayan Barcelona'da, teknik direktör Ronald Koeman'ın koltuğu sallantıda. Yönetim her ne kadar Koeman'ı şimdilik takımın başında tutmaya devam etse de Hollandalı çalıştırıcıyla milli maç arasında yolların ayrılması bekleniyor.

La Liga'da 12 puanla 7. sırada yer alan, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda ise ilk iki maçta yenilerek sonunculuğa demir atan Katalan takımında, teknik direktör adayları da belli olmaya başladı.

1 NUMARALI ADAY ERIK TEN HAG

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Barcelona'nın 1 numaralı adayı Beşiktaş'ın Devler Ligi'ndeki rakibi Ajax'ın hocası Erik ten Hag... Başkan Laporta'nın ten Hag'la çalışmayı çok istediği ve Hollandalı teknik adamı listenin başına aldığı belirtildi.



Bu arada Erik ten Hag'ın Ajax ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve Hollanda takımı, başarılı hocasını bırakmaya sıcak bakmıyor.

DİĞER ADAYLAR

Barcelona'nın teknik direktör listesinde yer alan diğer adaylar ise şöyle:

- Roberto Martinez (Belçika Milli Takımı)

- Xavi (Al Sadd)

- Marcelo Gallardo (River Plate)

- Andrea Pirlo (Boşta)

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