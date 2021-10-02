İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2021 Cumartesi / 25 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8572
  • EURO
    10,3132
  • ALTIN
    501.419
  • BIST100
    1401.46
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın rakibinin hocası Erik ten Hag Barcelona yolunda
Spor

Beşiktaş'ın rakibinin hocası Erik ten Hag Barcelona yolunda

Ronald Koeman ile yollarını ayırmak üzere olan Barcelona'nın teknik direktör listesindeki 1 numaralı aday, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax'ın hocası Erik ten Hag.

Star.com.tr2 Ekim 2021 Cumartesi 13:46 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 13:48
ABONE OL

Sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve henüz toparlanamayan Barcelona'da, teknik direktör Ronald Koeman'ın koltuğu sallantıda. Yönetim her ne kadar Koeman'ı şimdilik takımın başında tutmaya devam etse de Hollandalı çalıştırıcıyla milli maç arasında yolların ayrılması bekleniyor.

La Liga'da 12 puanla 7. sırada yer alan, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda ise ilk iki maçta yenilerek sonunculuğa demir atan Katalan takımında, teknik direktör adayları da belli olmaya başladı.

1 NUMARALI ADAY ERIK TEN HAG

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Barcelona'nın 1 numaralı adayı Beşiktaş'ın Devler Ligi'ndeki rakibi Ajax'ın hocası Erik ten Hag... Başkan Laporta'nın ten Hag'la çalışmayı çok istediği ve Hollandalı teknik adamı listenin başına aldığı belirtildi.

Bu arada Erik ten Hag'ın Ajax ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve Hollanda takımı, başarılı hocasını bırakmaya sıcak bakmıyor.

DİĞER ADAYLAR

Barcelona'nın teknik direktör listesinde yer alan diğer adaylar ise şöyle:

- Roberto Martinez (Belçika Milli Takımı)

- Xavi (Al Sadd)

- Marcelo Gallardo (River Plate)

- Andrea Pirlo (Boşta)

Star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.