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Spor

Beşiktaş'ın, Renato Sanches aşkı sürüyor

Beşiktaş, ara transfer dönemiyle birlikte Roma'da kiralık olarak forma giyen bonservisini PSG'de bulunduran Renato Sanches'i gündeminden düşürmüyor.

12 Ocak 2024 Cuma 19:45 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın, Renato Sanches aşkı sürüyor
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Beşiktaş, Jonas Svensson transferinin ardından takviye çalışmaları sürüyor.

Jean Onana ile yollarını ayıran Beşiktaş orta saha transferi için harekete geçti.

ISRAR SÜRÜYOR

Haberin detaylarında Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'un bu transferde etkili olabileceği ve 26 yaşındaki orta sahanın Beşiktaş'a sıcak bakabileceği de söylendi.

Ayrıca Paris Saint-Germain'in, Renato Sanches'in takımda forma şansı bulamayacağı için bonservisli şekilde takımdan ayrılmasına da sıcak baktığı iddia edildi.

9 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle Roma formasını yalnızca 9 kez giyebilen Renato Sanches bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.

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