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Spor

Beşiktaş'ın sakatlık sebebiyle geri gönderdiği Lyanco, ilk 11'de!

Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a çağırdığı ancak sakatlığı nedeniyle geri gönderdiği Lyanco, Southampton'ın oynadığı hazırlık maçına ilk 11'de başladı.

25 Temmuz 2023 Salı 21:33 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın sakatlık sebebiyle geri gönderdiği Lyanco, ilk 11'de!
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Southampton'un sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Bournemouth maçında Brezilyalı savunmacı Lyanco ilk 11'de sahaya çıktı. Lyanco'nun takımıyla kamp çalışmalarında da geride kalmasına rağmen 11'de sahaya çıkması özellikle sosyal medyada şaşkınlıkla karşılandı.

NEDEN GERİ DÖNMÜŞTÜ?

İstanbul'daki sağlık kontrollerinde 26 yaşındaki Brezilyalı stoperin diz kıkırdağında erime ve menisküsünde sakatlık çıktı.

Lyanco'nun ameliyat olması gerektiği ortaya çıkınca, Beşiktaş anlaşmaya özel bir madde koymak istedi. Beşiktaş, Lyanco'ya sakatlığı sebebiyle belli sayıda maç kaçırması halinde sözleşme fesih talebinde bulundu. Lyanco, bu talebi kabul etmedi.

İstanbul'da yapılan son görüşmelerde anlaşma sağlanamadı ve Lyanco, Southampton'a geri döndü.

Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 30 resmi maça çıkan Lyanco Vojnovic bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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