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Spor

Beşiktaş'ın Salvatore Esposito için teklifi belli oldu

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, İtalyan orta saha oyuncusu Salvatore Esposito için yaptığı teklif ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ15 Haziran 2025 Pazar 14:36 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın Salvatore Esposito için teklifi belli oldu
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Yeni sezon kadro hazırlıkları kapsamında Beşiktaş, transfer listesinde bulunan İtalyan orta saha oyuncusu için teklif yaptı.

Repubblica Palermo'nun haberine göre Beşiktaş, İtalyan orta saha Salvatore Esposito için 10 milyon euro teklif etti.

İtalyan orta saha oyuncusu için memleketinden Bologna ve Palermo'nun da ilgisi var. Spezia kulübüne, Esposito için Bologna 5 milyon euro, Palermo ise 4 milyon euro önerdi.

Salvatore Esposito, bu sezon süre aldığı 37 maçta gösterdiği 7 gol, 10 asistlik performansla Spezia'nın Serie A'ya çıkmasında önemli pay sahibi olmuştu.

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