Beşiktaş'ın Salvatore Esposito için teklifi belli oldu

Yeni sezon kadro hazırlıkları kapsamında Beşiktaş, transfer listesinde bulunan İtalyan orta saha oyuncusu için teklif yaptı.

Repubblica Palermo'nun haberine göre Beşiktaş, İtalyan orta saha Salvatore Esposito için 10 milyon euro teklif etti.

İtalyan orta saha oyuncusu için memleketinden Bologna ve Palermo'nun da ilgisi var. Spezia kulübüne, Esposito için Bologna 5 milyon euro, Palermo ise 4 milyon euro önerdi.

Salvatore Esposito, bu sezon süre aldığı 37 maçta gösterdiği 7 gol, 10 asistlik performansla Spezia'nın Serie A'ya çıkmasında önemli pay sahibi olmuştu.