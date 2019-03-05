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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi hesabı

Şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Beşiktaş, hedefini UEFA Şampiyonlar Ligi olarak belirledi.

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EN AZ 35 MİLYON EURO
 
KAYSERİSPOR ile 2-2 berabere kalarak lider Başakşehir’in 13 puan gerisine düşen Beşiktaş’ta hedef UEFA Şampiyonlar Ligi vizesi almak. Kalan 10 haftada ‘Şampiyonluk’ gibi bir hayalin yerine daha gerçekçi bir hedef peşinde koşmayı düşünen Siyah-Beyazlılar, sezonu ikinci tamamlayarak Devler Ligi gruplarına elemeler yoluyla katılmanın hedefleyecek. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nden gelecek olan en az 35 milyon eurodan olmak istemeyen yönetim, bu yolda her türlü fedakarlığı yapacak.
 
TAKIMA GÜVEN TAM
 
KALAN 10 haftalık periyotta milli takımla anlaşan Şenol Güneş ile devam edecek olan Kara Kartal, iki hafta arka arkaya içerde oynanacak Konya ve Göztepe maçlarından 6 puan bekliyor. Alınacak iki galibiyetle camiadaki ve takımdaki havanın değişeceğini bilen yönetim, hafta boyunca Ümraniye’ye giderek de oyunculara ve teknik heyete güvendiklerini gösterecek. Takımdaki ruhu yeniden oluşmak isteyen yönetimin, bir bahar yemeği organizasyonu da yapılacağı gelen bilgiler arasında.
 
Güneş

''Bu yıl Ay´a önümüzdeki yıl da Mars´a gideceğiz''

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