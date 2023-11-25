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Spor

Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı ekip Samsun deplasmanına 10 kişi eksik gidiyor.

IHA25 Kasım 2023 Cumartesi 14:31 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu
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Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Samsunspor müsabakasının kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılar, Samsun deplasmanına 10 eksik ile gidiyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Söz konusu müsabakanın hazırlıklarını bu sabah Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile tamamlayan siyah-beyazlılarda kamp kadrosu da belli oldu. Kartal'da sakatlıkları bulunan Daniel Amartey, Eric Bailly, Salih Uçan, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Bahtiyar Zaynutdinov ve Jean Onana'nın yanı sıra sarı kart cezalısı olan Ante Rebic kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Gökhan İnler ve Semih Kılıçsoy"

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