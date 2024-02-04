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Spor

Beşiktaş'ın Sasa Zdjelar teklifine ret!

Beşiktaş'ın 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Sasa Zdjelar için CSKA Moskova'ya kiralama teklifi yaptığı öne sürüldü. CSKA'nın ise bu teklifi reddettiği belirtildi.

4 Şubat 2024 Pazar 16:09 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın Sasa Zdjelar teklifine ret!
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Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için Rusya'dan Sasa Zdjelar iddiası geldi.

BEŞİKTAŞ'TA ORTA SAHA ARAYIŞLARI

Rus basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in sakatlanmasının ardından yeni bir orta saha arayışlarına başladı.

Beşiktaş'ın bu doğrultuda Sevilla'dan Nemanja Gudelj için teklif yaptığı ancak İspanyol ekibinin siyah-beyazlıları reddettiği öne sürüldü. Beşiktaş'ın Gudelj için olumsuz yanıt almasının ardından CSKA Moskova'dan Sasa Zdjelar'a yöneldiği ve CSKA'ya kiralama teklifi sunduğu belirtildi.

CSKA KABUL ETMEDİ

CSKA Moskova'nın ise Sırp orta saha oyuncusunu ara transfer döneminde kaybetmek istemediği ve Beşiktaş'ın teklifini kabul etmediği aktarıldı.

CSKA Moskova ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Rus ekibinde 21 maçta sahaya çıktı.

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