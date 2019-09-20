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Beşiktaş'ın savunması alarm veriyor

Süper Lig'e son 15 yılın en kötü başlangıcını yapan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında da hayal kırıklığıyla ayrıldı.

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Süper Lig'e kötü başlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında da büyük hayal kırıklığı yaşadı.
 
Süper Lig'de ilk 4 haftada birer galibiyet ve beraberlik ile 2 mağlubiyetle son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçından da istediği sonucu çıkaramadı. 
 
K Grubu'nda deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava takımına konuk olan Beşiktaş, 1-0 geri düştüğü maçta 2-1 üstünlüğü yakalasa da sonrasında kalesinde gördüğü 3 gole engel olamadı ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.
 
Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta savunma performansı kötü gidişte başrolü oynadı.
 
Bu sezon çıktığı 5 resmi maçta 11 gol yiyen siyah-beyazlılar, sadece 1 maçta kalesini gole kapatabildi.
 
Son 3 deplasman maçında 10 gol
 
Beşiktaş, bu sezon dış sahada çıktığı son 3 resmi maçta 10 gol yedi.
 
Süper Lig'de rakip sahada oynadığı Demir Grup Sivasspor ve Gazişehir Gaziantep müsabakalarında üçer gol yiyen siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slovan Bratislava karşılaşmasında da 4 gole engel olamadı.
 
Avrupa Ligi'nde savunamıyor
 
Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması ve sonrasındaki turlarda çıktığı son 14 maçta kalesini gole kapatamadı.
 
Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda deplasmanda 3-1 kaybettiği Sporting Lizbon müsabakasında sonra gruplar ve üst turlarda yaptığı maçlarda 25 gol yedi.
 
Avcı sistemi oturtamadı
 
Medipol Başakşehir'de yaptırdığı iyi savunmayla dikkati çeken teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş'ı henüz istediği seviyeye çıkaramamanın sıkıntısını yaşıyor.
 
Turuncu-lacivertli ekip, Avcı'nın 2. döneminde Süper Lig'de 170, Avrupa kupalarında ise 18 maça çıktı. Medipol Başakşehir, söz konusu süreçte kalesinde gördüğü gol bakımından ligde 0,88, Avrupa kupalarında ise 1,4 ortalamayla mücadele etti.
 
Avcı yönetimindeki Beşiktaş ise ligde 4, Avrupa'da ise 1 karşılaşmaya çıktı. Ligde maç başına 1,75 gol yiyen siyah-beyazlılar, Avrupa'daki tek müsabakada 4 gole engel olamadı.
 
Ligde de alarm veriyor
 
Beşiktaş, Süper Lig'de geçen sezondan bu yana son 12 müsabakanın sadece 1'inde kalesini gole kapatabildi.
 
Siyah-beyazlılar, geçen sezonun 26. haftasında 1-0 kazandığı Göztepe mücadelesinden sonra ligde oynadığı 12 maçın 11'inde gol yedi. Beşiktaş, bu süreçte kalesindeki 19 gole engel olamadı.
 
Karius'un performansı tartışılıyor
 
Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, geldiğinden bu yana ortaya koyduğu performansıyla tartışılıyor.
 
Geçen sezon başından İngiltere'nin Liverpool takımından 2 sezonluğuna kiralık olarak transfer edilen Karius, siyah-beyazlı takımın kalesinde gösterdiği performansla güven vermedi.
 
Beşiktaş'ta 2. sezonunu geçiren 26 yaşındaki kaleci, siyah-beyazlılarda çıktığı 39 resmi müsabakada 57 gol yedi.
 
Söz konusu süreçte Süper Lig'de 33 maça çıkan Karius, sadece 7 müsabakada kalesini gole kapatabildi. Slovan Bratislava maçında takımının yediği ilk golde büyük hatası bulunan tecrübeli file bekçisi, Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçın hepsinde kalesinde gol gördü.

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