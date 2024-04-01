Beşiktaş'ın savunmasında köklü değişim!

Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Beşiktaş'ta revizyon kapıda... Siyah-beyazlı yönetim, sezon takımda büyük değişiklik yapacak ve buna da savunmadan başlayacak.

WORRALL'IN BONSERVİSİ ALINMAYACAK

Teknik direktör Fernando Santos'un kararı doğrultusunda devre arasında Nottingham Forest'tan kiralanan Joe Worrall'ın bonservisi alınmayacak.

SADECE COLLEY VE TAYYİP

İngiliz oyuncunun yanı sıra; Daniel Amartey, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Onur Bulut ve Jonas Svensson'la yollar ayrılacak. Stoperlerden sadece; Omar Colley ile Tayyip Talha kalacak. Masuaku'nun da talibi çıkması halinde satılacak.

GELECEK VAAT EDEN İSİMLER

Önceliği altyapıya veren Beşiktaş yönetiminin özellikle sağ beke iyi bir isim baktığı belirtildi. Ancak bu bölgede ve yeni alınacak stoperlerde hedef; gelecek vaat eden isimler olacak. Galatasaray'ın Sacha Boey'de yaptığı gibi genç ve uzun süreçte Beşiktaş'a ciddi bonservis gelirleri kazandıracak isimlere yönelinecek. Scout ekibinin Avrupa'dan ve Afrika'dan birçok ismi izlediği sezon sonunda teknik heyete bu oyuncuları liste halinde vereceği belirtildi.